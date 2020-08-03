Европейский рынок LCV в 1 полугодии сократился на треть

По итогам первого полугодия 2020 года продажи легких коммерческих автомобилей в Европе снизились на 33,8% до 758166 единиц.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 174628 автомобилей (-31,2%). Второе место занимает Германия с показателем 114418 проданных машин (-25,1%), а третью строчку – Великобритания, чей рынок LCV составил 108876 штук (-44,6%). Далее идет Испания, где было реализовано 62989 легких коммерческих автомобиля (-45,7%). Замыкает пятерку лидеров Италия, чей результат составил 61562 машины (-35,9%).

Кроме легких коммерческих, мы регулярно мониторим рынок легковых машин. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».