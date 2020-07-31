Московский завод Renault уходит на летние каникулы

Московский завод Renault 3 августа приостановит производство автомобилей на период традиционного корпоративного отпуска, который будет проходить до 16 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Renault Россия, добавив, что с 17 августа предприятие возобновит работу в обычном режиме.

Напомним, в настоящее время на московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana. Стоит отметить, что предприятие Renault в Москве впервые стало «материнским заводом» для новой глобальной модели Arkana, в разработке которой принимали участие преимущественно российские специалисты.

В каких городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».