Audi отзывает в России более 500 автомобилей 20-летней давности

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 512 автомобилей Audi A4, A8, A6, TT, Cabriolet, реализованных с 1997-го по 2001 годы. Причина отзыва: на автомобилях Audi с подушкой безопасности водителя Takata и газогенератором Nadi определенного периода производства существует вероятность, что в случае ДТП из-за потенциально сниженной производительности газогенератора подушка безопасности раскроется медленно или не полностью. Вследствие этого, подушка безопасности не всегда может обеспечить максимальную защиту, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будут проверены и, при необходимости, заменены подушки безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Отметим, что это уже вторая отзывная кампания Audi в этом месяце. Ранее компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 1346 автомобилей Audi A4, A5, A6 и Q5, реализованных с 2018-го по 2020 годы. Причиной отзыва стала возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом. При неблагоприятных обстоятельствах это может привести к химическим реакциям и, как следствие, к локальному перегреву узла. В связи с этим не исключена вероятность возгорания в автомобиле. Такая вероятность существует и для автомобилей на длительной стоянке. На автомобилях должен быть заменен стартер-генератор.

Напомним, в конце июня компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 389 автомобилей Audi A3 и A6, реализованных с 2017-го по 2019 год. Причина отзыва: из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат места нахождения транспортного средства блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб и, как следствие, некорректная передача информации о координатах транспортного средства при дорожно-транспортном или ином происшествии экстренным оперативным службам, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях должны быть проверены блоки управления с помощью диагностического тестера и, при необходимости, заменены.

Кроме того, в прошлом месяце под отзыв попали 157 автомобилей Audi A8, Q7 и Q8, реализованных с 2019-го по 2020 год. Причиной отзыва стала возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла. На автомобилях должна быть проверена дата изготовления трубки трансмиссионного масла и, при необходимости, произведена ее замена.