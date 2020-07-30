Обновленный Toyota Fortuner выходит на российский рынок

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный рамный внедорожник Toyota Fortuner. Стоимость модели начинается от 2 млн 436 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Обновление Toyota Fortuner пройдет в два этапа: в августе модернизация затронет две комплектации «Стандарт» и «Комфорт», оснащенные бензиновым двигателем объемом 2,7 литра. Новые версии с дизельным двигателем будут доступны осенью 2020 года в связи с производственными ограничениями.

Новый Toyota Fortuner внешне отличается более широкой решеткой радиатора новой формы, новым передним и задним бампером, измененным месторасположением противотуманных фар, габаритных огней и указателей поворота. Обновление дизайна также коснулось формы фар головного света, которые сделаны полностью светодиодными, и задних фонарей. Модель получила два новых цвета экстерьера – темно-синий и ярко-красный, оба с эффектом «металлик».

Для Toyota Fortuner предлагаются два новых цвета интерьера – бежевый или черный, а также улучшенные материалы отделки и окрашенные под металл дизайнерские элементы передней панели.

Базовое оснащение бензиновых версий теперь включает светодиодные фары дальнего и ближнего света с автоматической корректировкой, а в стандартную комплектацию «Комфорт» входят передние и задние датчики парковки, круиз-контроль и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 8-дюймовым экраном.