Обновленный Toyota Hilux доступен для заказа в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный пикап Toyota Hilux. Стоимость модели начинается от 2 млн 472 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

В экстерьере пикапа Toyota Hilux изменился дизайн решетки радиатора, переднего бампера, головной оптики и задних фонарей, а также оформление светодиодных противотуманных фар и колесных дисков. Топовый дизельный двигатель объемом 2,8 литра был усовершенствован: его мощность выросла с 177 до 200 л. с., а крутящий момент увеличился до 500 Нм.

Передняя и задняя подвески Toyota Hilux переработаны, что обеспечивает пикапу лучшую управляемость и комфорт в поездках даже с неполной загрузкой. Также пикап получил новый насос гидроусилителя c изменяемой производительностью от модели Land Cruiser Prado, который позволил улучшить обратную связь и управляемость во всем диапазоне скоростей, а также снизить расход топлива.

Уже в базе автомобиль теперь оснащается приборной панелью с цифровым дисплеем 4,2 дюйма, а с комплектации «Комфорт» – светодиодными противотуманными фарами, мультимедиа с 8-дюймовым цветным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, передними и задними датчиками парковки.

Кроме того, стала доступна новая эксклюзивная топ-версия пикапа Black Onyx. Внешне автомобиль специальной серии можно отличить по внушительному переднему бамперу с агрессивным С-образным дизайном и противотуманными фонарями особой формы, агрессивной решетке радиатора и расширителям арок черного цвета. Дополняют образ затемненные фары и задние фонари специального дизайна, черные накладки на корпуса зеркал, ручки дверей и открытия двери багажника и две эмблемы Black Onyx. Toyota Hilux в топовой версии оснащается затемненными колесными дисками диаметром 18 дюймов с эксклюзивным дизайном.

Интерьер версии отличается двухцветной отделкой сидений перфорированной кожей, темной обивкой потолка, вставками на передней панели и дверях из черного хрома и элементами, окрашенными в цвет «черный металлик». Покупателям специальной версии доступна мягкая светодиодная синяя подсветка в салоне.

В оснащение Toyota Hilux в версии Black Onyx входят полностью светодиодная оптика, климат-контроль, автоматические стеклоподъемники, электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях, интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя нажатием кнопки Push Start, система помощи при спуске по склону (DAC), автоматический самоблокирующийся задний дифференциал Auto-LSD, навигация с картами на русском языке и другие опции.