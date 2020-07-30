KIA раскрыла дизайн нового кроссовера Sonet

Переднюю часть KIA Sonet отличает фирменный контур обрамления решетки радиатора в стилистике «улыбка тигра» (tiger nose), и такие самые современные решения, как «трехмерная лестница» геометрического рисунка самой решетки, сообщает пресс-служба KIA. При этом заметно, что на формы и линии фирменной решетки оказали определенное влияние и «индийские» мотивы. Автомобиль также получил оригинальные светодиодные фары, которые повторяют тему «Дикого дизайна» («Wild By Design»).

Что касается интерьера Sonet, центральное место занимают высокотехнологичный цифровой дисплей и приборная панель, объединенные в единый элемент. Впервые в субкомпактном сегменте потребителям предлагается инфотеймент система – с сенсорным экраном диагональю10,25-дюймов и навигационной системой с технологией UVO Connected. Новый KIA Sonet также предложит водителям возможность выбора различных режимов силовой установки. Вентиляционные отверстия в приборной панели имеют металлический узор с гравировкой в форме алмаза.

Вслед за Seltos, Sonet станет второй моделью KIA, которая была создана в первую очередь для индийского рынка и будет производиться на местном заводе. Но при этом новый кроссовер доступен на многих других рынках.