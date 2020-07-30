Автовладельцы Skoda Kodiaq: «плюсы» и «минусы» автомобиля

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Шкода Кодиак Клуб в марте 2020 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 300 владельцев автомобилей Skoda Kodiaq. Более 87% из них - опытные автомобилисты со стажем вождения свыше 10 лет, а еще 5% - со стажем вождения 9-10 лет. Данное исследование касалось выбора автомобиля, его потребительских свойств и отношения автовладельцев к машине в условиях эксплуатации.

В ходе исследования участники опроса рассказали, благодаря каким характеристикам модели они предпочли Skoda Kodiaq другим автомобилям. Более 90% респондентов выбрали Kodiaq из-за большой вместимости салона и багажника. Еще 82% - считают, что соотношение цены и качества этого автомобиля оптимальны. Более 67% автовладельцев выбрали Kodiaq из-за его хорошего оснащения, а 63% - привлек его внешний вид. Кроме того, свыше половины респондентов высоко оценили его эргономичность.

В целом опрос показал, что владельцы Skoda Kodiaq главным образом считают свой автомобиль вместительным/просторным, хорошо управляемым, современным, безопасным и комфортным. Вместительность машины многие из них назвали также главным стимулом к покупке. Кроме того, они считают, что подвигнуть к покупке именно Kodiaq могут его цена, комфортабельность и богатая комплектация.

Что касается «минусов», выявленных в ходе эксплуатации – в их числе автовладельцы называли рост цен на модель, работу коробки передач DSG, дефекты сборки и плохое сервисное обслуживание.

Автомобили сегмента SUV на протяжении нескольких лет остаются самыми продаваемым и конкурентными на российском рынке. Маркетологи попросили участников исследования высказать свое мнение и на этот счет. Две трети респондентов считают популярность кроссоверов и внедорожников на российском рынке обоснованной необходимостью «комфортно передвигаться по разбитым российским дорогам». Каждый девятый участник опроса высказал мнение, что «в России не уважают маленькие автомобили», поэтому все автомобилисты стремятся купить машину покрупнее. А каждый десятый собственник Skoda Kodiaq отметил, что это просто веяние моды, и со временем пройдет.

Напомним, что недавно специалистами агентства «АВТОСТАТ» был также составлен портрет владельца Skoda.