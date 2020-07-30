Минздрав отложил на время новый порядок медосмотра для водителей

Внедрение новых правил для автомобилистов - при прохождениии медосмотра дополнительно сдавать анализы на алкоголь - пока отложено. До конца нынешнего года. Старые условия получения справок пока будут сохранены, поэтому торопиться с медицинским освидетельствованием, создавая очереди, не нужно, сообщают РИА Новости, ссылаясь на замминистра здравоохранения Олега Салагая. Новых нормативных актов еще нет, но ведомства договорились, что дополнительно проанализируют методы тестирования и ценообразование.

Напомним, что впервые об утверждении новых правил и внедрении в медосмотр водителей проверок на хронический алкоголизм Минздрав заговорил еще осенью 2019 года, но наткнулся на неготовность медучреждений и протесты общественности. Объявив о дополнительной проработке вопроса, сроки перенесли на 1 июля 2020 года. Водителей, у которых врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, планировалось направлять на дополнительные анализы.

Сегодня установлен новый срок для внедрения нововведения - 1 января 2021 года. Любопытно, что он совпадает со сроками, установленными Минпромторгом для разработке концепции по "внедрению в массове потребление" алкозамков на автомобили. Таким образом, для водителей, злоупотребляющих спиртными напитками, готовится удар сразу с нескольких сторон.

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