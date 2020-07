Очередь за новым Ford Bronco растянулась на 1,5 года

Ажиотажный спрос на Ford Bronco может привести к тому, что клиенты, которые хотят приобрести внедорожник у дилера, а не по предварительному заказу, будут ждать машину 18 месяцев, то есть более полутора лет. По информации издания Car&Driver, некоторым покупателям придется ждать свой внедорожник до 2022 года.

О том, что модели обеспечен успех на рынке, стало понятно сразу после премьеры: в первые часы после презентации сайт компании рухнул под натиском желающих оформить заявку на покупку машины, пишет портал Motor.ru. Позже выяснилось, что партию из 3,5 тыс. экземпляров лимитированной серии Bronco First Edition раскупили сразу же, и автопроизводителю даже пришлось удвоить объемы выпуска. Но и этого хватило ненадолго: все 7 тыс. внедорожников First Edition забронировали в течение нескольких дней.

Для того, чтобы оформить заказ, необходимо внести депозит в размере 100 долларов. Ford Bronco First Edition в трех- и пятидверном исполнении стоит от 59305 и 63500 долларов соответственно (4,2 и 4,5 млн рублей).

Первые поставки Bronco запланированы на позднюю весну 2021 года – в этот срок начнется отгрузка автомобилей клиентам, успевшим оформить заказ в числе первых. Тем же, кто ждет появление модели у дилеров, придется ждать еще дольше. По оценкам Car&Driver, они смогут получит машину только через 18 месяцев, то есть в 2022 году. Представитель Ford заявил, что примерные сроки доставки Bronco сообщат заказчикам в начале 2021 года.

С кроссовером Ford Bronco Sport, построенном на базе Kuga, ситуация несколько иная. Производство модели запустят позже в этом году, а отгрузка автомобилей клиентам начнется до конца 2020 года. Цены на Bronco Sport начинаются от 26500 долларов (1,9 млн рублей).

Ранее стало известно, что в будущем в семейство Bronco войдет пикап. Такая модификация внедорожника, унифицированного с пикапом Ranger, составит конкуренцию Jeep Gladiator. По предварительным данным, модель представят в 2024 году. Ожидается, что пикап предложат в единственной версии с двойной кабиной Crew Cab, как и Gladiator, и с теми же уровнями оснащения, которые предлагаются для стандартного Bronco. Будут доступны также внедорожный пакет Sasquatch и система переключения ездовых режимов с профилями G.O.A.T, или Goes Over Any Type of Terrain (проедет по любой местности).

Пикап разделит гамму двигателей со стандартным Bronco, который оснащается двумя моторами семейства EcoBoost: 2,3-литровым четырехцилиндровым мощностью 274 л.с. и 420 Нм момента и наддувным 2,7-литровым V6, развивающим до 314 л.с. и 542 Нм. К палитре Bronco в будущем может присоединиться 3.0-литровый V6, однако для пикапа он доступен не будет – его место займет 5,0-литровый V8. Трансмиссии те же – это 7-ступенчатая «механика» или 9-диапазонный «автомат». Привод – полный типа part-time.

