КАМАЗ не будет переходить на трехдневную рабочую неделю в августе

КАМАЗ не будет вводить режим неполной рабочей недели в августе в связи с обеспеченностью компании заказами. С 17 августа по 30 августа завод будет находиться в летнем корпоративном отпуске, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, в апреле на КАМАЗе был принят приказ о введении трехдневной рабочей недели с 15 июня по август 2020 года. Впоследствии его на июнь и на июль было отменено в связи с обеспеченностью производства заказами.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года КАМАЗ выпустил 16647 грузовых автомобилей и машинокомплектов, что на 11,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. План производства на июль составляет около 3,3 тыс. грузовиков «КАМАЗ».

КАМАЗ в первом полугодии 2020-го реализовал на российском рынке 12976 автомобилей, что на 4% лучше показателей аналогичного периода прошлого года и на 9% выше бизнес-плана, утвержденного советом директоров компании. Экспорт грузовиков «КАМАЗ» вырос на 37% и составил 1890 автомобилей и машинокомплектов.

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