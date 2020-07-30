Mercedes-Benz анонсировал новый компактвэн T-Class

Компания Mercedes-Benz опубликовала первое тизерное изображение нового компактвэна, который получит название T-Class и поступит в продажу в первой половине 2022 года. Работы над новой моделью ведутся в кооперации с концерном Renault-Nissan-Mitsubishi, пишет портал Autonews.ru. Как отмечается, в первую очередь машина ориентирована на частых клиентов – семей и людей, ориентированных на активный образ жизни. В модельном ряду бренда T-Class займет место на ступень ниже V-Class.

Все технические характеристики автомобиля пока держаться в секрете. На данный момент известно, что помимо версий с ДВС T-Class получит полностью электрическую модификацию.

Что касается V-Class, то в России с прошлого года продается обновленная версия минивэна. На нашем рынке автомобиль предлагается с бензиновыми и дизельными моторами. Дизельная версия представлена в вариантах мощности от 136 л.с. до 190 л.с., бензиновая – 211 л.с.

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