GAC сертифицировал кроссовер GS5 для России

Компания GAC Motor получила Одобрение типа транспортного средства на кроссовер GAC GS5, а вместе с документом – и право ее продавать в России. По данным портала «Китайские автомобили», новинка появится у дилеров в сентябре.

Как следует из ОТТС, кроссовер GAC GS5 получит в России безальтернативный 1,5-литровый двигатель мощностью 137 л.с. с двумя коробками передач на выбор. Так, мотор будет сочетаться с 6-диапазонной автоматической трансмиссией, а также с 6-ступенчатой «механикой». Это дает основания полагать, что для модели будут доступны бюджетные версии. Привод у GAC GS5 будет исключительно передний.

Размеры GAC GS5: 4695x1885x1726 мм при колесной базе 2710 мм. Автомобиль имеет независимую подвеску, спереди Макферсон, сзади – «многорычажка». Руль работает с электроусилителем. Из опций в ОТТС значатся система вызова экстренных служб, система управления климатом, фронтальные подушки безопасности. По заказу доступны боковые подушки спереди, камера заднего вида и беспроводная зарядка. Ранее в компании анонсировали также панорамную крышу с элктролюком, мультимедиасистему с поддержкой Bluetooth, камеры кругового обзора, обогрев и вентиляцию обоих рядов сидений.

Напомним, компания GAC Motor вышла на российский рынок в декабре 2019 года со своим флагманским кроссовером GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей до 2 млн 498 тыс. рублей. Второй моделью марки в нашей стране стал полноразмерный минивэн премиум-класса GAC GN8, который недавно поступил в продажу по цене от 2 млн 699 тыс. рублей до 3 млн 099 тыс. рублей.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в компании «ГАК Мотор Рус», по итогам 2020 года в России планируется реализовать 1500 автомобилей. При этом локомотивом продаж GAC Motor на российском рынке должен стать новый кроссовер кроссовер GS5.

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