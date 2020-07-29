Назначен новый директор по дизайну бренда Peugeot

Директором по дизайну бренда Peugeot назначен Матиас Хоссанн. На этом посту он сменил Жиля Видаля, который покинул Группу PSA после 24 лет работы и под чьим началом был создан нынешний фирменный стиль Peugeot, используемый сейчас по всему модельному ряду марки.

Матиас Хоссанн окончил школу дизайна Strate и пришел в департамент дизайна Группы PSA в 2002 году, сообщает пресс-служба автопроизводителя. С тех пор занимал различные должности, пять лет работал в центре дизайна Шанхая и использовал свои таланты в работе с каждым брендом Группы PSA. С 2013 года Матиас Хоссанн отвечает за разработку дизайна будущих моделей бренда Peugeot, в том числе концепт-каров , включая последний концепт e-Legend, а также принимал участие в разработке дизайна последних моделей Peugeot – 208 и 2008. Как отмечается, новое назначение позволит двигаться от разработки стратегического видения дизайна бренда Peugeot до его воплощения на серийных моделях и поддерживать динамику бренда в последующие годы.

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