Российский завод Haval наращивает темпы производства

Российский завод Haval в Тульской области в сентябре планирует запуск второй смены сборочных линий рамных внедорожников Haval H5 и H9. В связи с этим на предприятии объявлен дополнительный набор – к середине августа для работы на заводе Haval планируется привлечь более 250 сотрудников, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». Как отмечается, наращивание темпов производства и увеличение количества сотрудников позволят заводу соответствовать растущему спросу на автомобили Haval.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года на российском рынке было продано 6663 кроссоверов и внедорожников Haval (+91%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval в нашей стране является кроссовер Haval F7, чья реализация составила 2698 машин. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Напомним, российский завод Haval был открыт в 2019 году и стал для бренда первым зарубежным предприятием полного цикла. Производственная мощность предприятия на первом этапе составляет 80 тыс. автомобилей в год (полная мощность –150 тыс. автомобилей в год). В марте 2020-го компания Haval объявила о планах вложить 17,75 млрд рублей в строительство собственного завода по производству двигателей в Тульской области. Производственная мощность предприятия составит 80 тыс. моторов в год. Двигателями местного производства планируется оснащать более 90% кроссоверов и внедорожников Haval в России.

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