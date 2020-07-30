Эксперты рассказали о последствиях запрета на повторное использование автозапчастей

В России могут запретить устанавливать на автомобили бывшие в употреблении запчасти. Соответствующие поправки, разработанные под руководством Минпромторга РФ, планируется внести в Техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. В перечень запасных частей, которые нельзя будет использовать повторно при ремонте машины, вошли подушки и ремни безопасности, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, компоненты рулевой системы и тормозов, противоугонные системы, глушители катализаторы и сажевые фильтры.

«Запрет на использование восстановленных элементов – это, прежде всего, вопрос безопасности. Восстановленные б/у элементы несут риски для жизни и здоровья водителей и пассажиров, снижают надежность и стоимость автомобиля как сложного комплексного агрегата. Мы со своей стороны поддерживаем такую инициативу», – говорит генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий.

В свою очередь, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков добавляет, что запрет на установку запчастей, бывших в эксплуатации, доставит определенные неудобства автомобилистам, так как новые детали на некоторые устаревшие модели автомобилей уже не продаются в России, а заказывать их в стране, которая их изготавливает, дорого. С повышением спроса на оригинальные запчасти можно ожидать роста цен на них.

В результате данное нововведение может сподвигнуть автовладельцев, которые не могут себе позволить такой ремонт, ездить на неисправном автомобиле, вследствие чего эксплуатация станет еще более опасной, полагает технический директор компании «Фреш Авто» Максим Рязанов.

Кроме того, согласно новым поправкам, автовладельцы больше не смогут самостоятельно устанавливать на свои автомобили дополнительное оборудование. Теперь, чтобы оснастить машину антенной, багажником на крыше или фаркопом, владельцам придется получить разрешение на эксплуатацию оборудования в сертифицированной испытательной лаборатории.

По мнению руководителя направления дополнительного оборудования ГК «Автомир» Дмитрия Митина, с точки зрения безопасности такие требования логичны к некоторым видам дооборудования, это в первую очередь относится к «глубокому» тюнингу (силовые бампера, мощные защитные дуги, лебедки, не штатная световая оптика, установка не штатных, или дополнительных сидений, экспедиционные багажники и т.п.). Такой тюнинг устанавливается крайне редко и, как правило, владелец готов потратить время на его сертификацию. Сложнее будет с более массовыми позициями такими, как ТСУ (тягово-сцепное устройство) или по другому фаркоп, хотя иногда визуально определить его наличие на автомобиле не так просто, поскольку производители фаркопов уже давно предлагают эти устройства со съемными или скрытыми крюками.

«Конечно, для более комфортного прохождения данной процедуры, необходимо создать достаточное количество лабораторий, имеющих возможность проводить экспертизы такого оборудования. И еще необходимо отметить, что некоторые дополнительные установленные опции практически невозможно отличить от установленных на заводском конвейере», – отмечает Дмитрий Митин.

Подробнее о последствиях запрета на повторное использование автозапчастей – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».