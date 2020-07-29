Больницы Татарстана получат более 50 автомобилей скорой медицинской помощи Ford Transit

Компания Ford Sollers поставит больницам Татарстана 54 автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» на базе Ford Transit по заказу Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Заказ выполнен в рамках программы обновления автопарка станций скорой помощи, автомобили распределят по городам и районным центрам республики, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Автомобили произведены на базе переднеприводного цельнометаллического фургона Ford Transit с длинной базой, дизельным двигателем объемом 2,2 л (125 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобили скорой медицинской помощи Ford Transit класса «В» оснащены современным оборудованием в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ. Комплектация автомобиля включает в себя аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележка-каталка для транспортировки пациентов и другое необходимое оборудование. Оснащение автомобилей дополняют система спутниковой навигации ГЛОНАСС и планшетные компьютеры. В автомобилях созданы все условия для проведения реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, первый заказ от Министерства здравоохранения Республики Татарстан поступил в 2012 году, а за последние три года Ford Sollers произвел порядка 300 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд региона.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне российские дилеры Ford реализовали 1088 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 1% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 4432 машины (-13%).

Между тем, с 1 июля завод «Форд Соллерс Елабуга» перешел на четырехдневную рабочую неделю с целью сохранения коллектива и эффективности бизнеса. Предприятие готово вернуться к работе в штатном режиме в случае положительной динамики на авторынке. Стоит также отметить, что корпоративный отпуск сотрудников компании Ford Sollers, который традиционно проходит в июле, в связи с развитием короновирусной инфекции в этом году был перенесен и прошел в мае.

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