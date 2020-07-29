Украинский авторынок в 1 полугодии 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине по итогам января - июня 2020 года составил 37,7 тыс. единиц, что на 4,2% меньше показателя годичной давности.

Лидером украинского авторынка среди марок за этот период стала Renault, реализовавшая 6331 автомобиль - на 5,1% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что по итогам полугодия французская марка сумела занять около 17% местного рынка. На втором месте - японский бренд Toyota с результатом 5366 машин (-3,2%). На третьей позиции находится корейская KIA: автомобили этой марки выбрали 3093 украинца, а ее показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 5,4%. Далее следует Skoda (1961 шт.; -6,6%), а замыкает пятерку лидеров Nissan (1826 шт.), продажи которого упали практически на треть (-33,3%).

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Украины возглавляет кроссовер KIA Sportage, который по итогам полугодия разошелся в количестве 2633 автомобиля. За ним следуют: Renault Duster (2449 шт.), Toyota RAV4 (2448 шт.), Renault Logan (1548 шт.) и Renault Sandero (1423 шт.).

Эксперты также отмечают, что в июне на этом рынке было реализовано 7,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3,2% больше, чем в июне 2019 года.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».