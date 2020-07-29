Стандарты для массового использования алкозамков в России разработают до конца года

Концепция «внедрения в массовое потребление» алкозамков будет разработана в Минпромторге до конца текущего года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в ведомстве.

Согласно этой концепции, автопроизводители смогут получить дополнительные баллы при оценке производства за установку алкозамков российского производства. Напомним, что этот прибор не позволяет завести автомобиль при выявлении алкоголя в выдохе водителя. В дальнейшем для этих устройств разработают специальные стандарты и обяжут к регулярным проверкам.

На сегодняшний день в России нет закона об обязательной установке алкозамков на транспортные средства. В 2010 году подобные устройства поставили на школьные автобусы в Татарстане и Ивановской области в качестве пилотного проекта, но в широкое использование они так и не были введены.

Известно также, что год назад власти Москвы собирались реформировать систему краткосрочной аренды машин – каршеринг. Для снижения аварийности автомобили каршеринга также намеревались оснащать специальными алкозамками, однако и этого пока сделано не было.

Эксперты отмечают, что установка такого устройства приведет к росту конечной стоимости автомобилей и услуг по их использованию. Сегодня стоимость такого замка варьируется от 25 до 120 тыс. рублей (и это без учета стоимости работ по его установке).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».