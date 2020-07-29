Renault Clio в июне остался европейским бестселлером

Компактный хэтчбек Renault Clio по итогам июня остается самой продаваемой моделью в Европе, сохраняя лидерство второй месяц подряд. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, позиции этих моделей в рейтинге продаж по-прежнему во многом зависят от наличия автомобилей у дилеров. Так, Renault Clio в новом поколении уже доступен на всех европейских рынках, обеспечив в июне 79% в общем объеме реализации модели. А вот Volkswagen Golf пока не смог извлечь выгоду из смены поколений и еще только поступает дилерам в разных странах. В результате доля нового Golf в июньских продажах модели составила только 28%.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Renault Clio с показателем 37119 реализованных машин (+3%). Второе место занял Volkswagen Golf, чьи продажи составили 24474 автомобиля (-35%). Третий результат показал Renault Captur – реализация этой модели снизилась на 21% до 22287 единиц. Далее идет Dacia Sandero, на котором остановили свой выбор 20699 европейских покупателей (-10%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota Yaris, разошедшийся тиражом 19532 экземпляра (-1%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 208 (19194 шт., -8%), Ford Focus (18113 шт., -10%), Dacia Duster (17400 шт., -20%), Peugeot 2008 (17092 шт., +10%) и Opel/Vauxhall Corsa (17073 шт., -18%).

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