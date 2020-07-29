Jaguar Land Rover назначил нового глобального гендиректора

Новым глобальным генеральным директором Jaguar Land Rover начиная с 10 сентября 2020 года назначен Тьерри Боллоре. На этом посту он сменит профессора сэра Ральфа Шпета, который станет вице-председателем правления без исполнительных полномочий, о чем было объявлено ранее, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover. Ранее г-н Боллоре занимал должность генерального директора Groupe Renault, а также был на руководящих постах в Faurecia – глобальном поставщике автомобильных компонентов.

Jaguar Land Rover – крупнейший британский автопроизводитель, выпускающий премиальные внедорожники с полным приводом Land Rover и роскошные спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar, включая первый полностью электрический премиальный кроссовер Jaguar I-Pace. В 2019 году было реализовано 557706 автомобилей Jaguar и Land Rover в 127 странах. Штат сотрудников Jaguar Land Rover насчитывает 40 тыс. человек по всему миру. Основные производственные предприятия Jaguar Land Rover расположены в Великобритании, включая две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей. В скором времени данный перечень дополнит Центр по сборке батарей. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии. Три из семи инновационных центров располагаются в Манчестере, Уорике и Лондоне, а дополнительные площадки находятся в Шанноне (Ирландия), Портленде (США), Будапеште (Венгрия) и Чаншу (Китай).

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