Для беспилотников в Самарской области заложат «умную дорогу» длиной в 200 км

В Самарской области на средства федерального бюджета (в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») работают над созданием «Умной дороги». Сначала на участке от Самары до Тольятти, а затем - от Тольятти до Сызрани, что в комплексе составляет около 200 км, - дорогу планируется начинить умными технологиями. Такими же, какие уже тестируются сегодня на небольшом экспериментальном участке дублера Московского шоссе.

Согласно проекту, элементы этих современных технологий будут информировать водителей о пешеходах на обочине и проезжей части, о работе уборочной техники, открытых люках колодцев и пр. Все это автомобиль сможет улавливать самостоятельно за счет «детекции вибрации от движения объектов», причем независимо от погодных условий. Добавим к этому телематические данные, поступающие от других автомобилей, системы ГЛОНАСС и GPS-трекинга, добавим информацию от городской интеллектуальной системы (светофоры, детекторы транспорта, камеры телеобзора, дорожные табло), разработки «Автодаты» по «Умной дорожной сети» (начатые в 2019 году) - и получаем дорогу будущего.

Как сообщают самарские СМИ, присутствовавшие на недавнем выездном совещании рабочей группы проекта (выезжали на экспериментальный участок), в области на обочинах трассы М5 уже заложены линейно-кабельные сооружения многоканальной коммуникации с опто-волоконными линиями связи, которые можно задействовать в проекте. В идеале картинка будущего при наличием «умной дороги» будет выглядеть так: сигнал от магистрали поступает на приемное устройство, которым оснащены автомобили, бортовой компьютер считывает его - и машина (в будущем это, конечно, беспилотник) действует в соответствии с ситуацией.

Пока проект «Умной дороги» на участке федеральной трассы М5 - находится на стадии создания документации и проработки на федеральном уровне. Напомним, Самарская область вошла в число 27 регионов, для которых федеральный бюджет запланировал средства на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

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