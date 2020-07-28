«Все дилеры Ravon рассматриваются как потенциальные партнеры Chevrolet»

Ситуация с Ravon оставляет вопросы. Что происходит с дилерской сетью бренда сегодня, когда распродаются остатки ранее завезенных автомобилей? Что будет с нею завтра? Произойдет ли автоматический переход дилеров в сеть Chevrolet или же они начнут массово закрываться по мере опустошения складов? А может у них останется лишь статус сервисных центров? Чтобы прояснить это, агентство «АВТОСТАТ» обратилось за комментариями к заместителю генерального директора ООО «УзАвтоцентр» Александру Гнездюку.

Он рассказал, что дилеры 52 центров сети работают по-прежнему в 40 городах. «Мы не закрыли ни одного дилера, - пояснил топ-менеджер. - По решению производителя бренд Ravon продолжает существовать на рынке до окончания продаж автомобилей, завезенных в Россию под этим брендом. В дальнейшем дилер остается дилером и оказывает сервисную поддержку бренда. Все дилеры Ravon рассматриваются как потенциальные партеры дилерской сети Chevrolet. Для этого они должны выполнить требования стандартов бренда.

Каждый дилер принимает самостоятельное решение, но для дистрибьютора - «старый друг-лучше новых двух». На сегодня уже 18 дилеров РАВОН заявили свои желания стать дилером Chevrolet и оформляют свои автосалоны в соответствии со стандартами Chevrolet, 8 дилеров уже работают. Обе сети параллельно не будут существовать, так как не имеет смысла продавать один и тот же автомобиль в двух сетях. Ведь Ravon и Chevrolet - это «братья близнецы». автомобили имеют один и тот-же ОТТС. Будет происходить плавный переход, пока остатки автомобилей Ravon будут заканчиваться на рынке. Производитель оказывает поддержку обоим брендам одинаковую: маркетинг, гарантия, запасные части - все от производителя».

Полный список дилеров Ravon, Chevrolet (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».