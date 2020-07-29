ТОП-10 иномарок в Хабаровске

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали рынок новых иномарок в Хабаровске. За первые 5 месяцев этого года здесь было продано 716 автомобилей иностранных брендов. Это на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года

Самой популярной моделью здесь стал кроссовер Toyota RAV4 – с января по май жители Хабаровска приобрели 77 таких автомобилей. Это на 26% больше, чем за 5 месяцев прошлого года. На втором месте – KIA Rio с результатом 54 проданных автомобиля (+2%). Третьим стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который разошелся тиражом 44 экземпляра (-28%).

Замыкают первую пятерку рейтинга Lexus RX и Nissan X-Trail с одинаковым результатом в 35 проданных экземпляров. При этом, продажи Lexus RX выросли на 21%, а Nissan X-Trail - на 6%.

Также в десятку самых продаваемых иномарок в Хабаровске вошли Nissan Qashqai (26 шт., +136%), Hyundai Creta (25 шт., -52%), Kia Seltos (23 шт., новинка 2020г.), Toyota Camry (23 шт., -45%). Десятую строчку делят сразу 2 автомобиля - Lexus NX (-10%) и Volkswagen Polo (+27%) с равным результатом 19 автомобилей.

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