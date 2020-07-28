Пермский дилер Mitsubishi вышел на рынок Екатеринбурга

Пермский дилер «Форвард Авто» запустил продажу автомобилей Mitsubishi в Екатеринбурге, арендовав автосалон площадью 13 тыс. кв.м. Согласно данным сервиса 2ГИС, другую часть здания занимает УТЦ – официальный дилер Mazda в Екатеринбурге. Ранее УТЦ занимался продажей Mitsubishi, пишет газета «Коммерсант».

Компания «Форвард Авто», кроме Перми, представлена в пяти городах страны, где занимается продажей отечественной марки LADA. Отметим, что ранее автохолдинг продавал Mitsubishi только в Перми.

По мнению экспертов, открытие дилерского центра в Екатеринбурге – хорошая возможность для развития компании «Форвард Авто». В Перми уже есть два салона Mitsubishi и третий ни к чему, а в Екатеринбурге появилась новая ниша, к тому же относительно недалеко от головного пермского офиса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года в России продано 11608 автомобилей Mitsubishi, что на 40% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи с начала года составили 6575 машин (-38%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 2301 реализованный автомобиль (-38%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 1386 покупателей (-40%). Напомним, в марте российские дилеры Mitsubishi начали продажи обновленного кроссовера ASX.

«Этот период стал очень непростым для всех представителей автомобильной отрасли. Но мы предприняли все возможные меры, чтобы поддержать нашу дилерскую сеть. Продажи в июне показали, что потребители проявляют активность и готовы к покупке нового автомобиля, которую им приходилось откладывать. Сейчас наши дилерские центры готовы предоставить клиентам весь модельный ряд и запасные части в необходимом объеме», – заявил ранее президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mitsubishi, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».