Haval представил новый кроссовер DaGou

Компания Haval представила на автосалоне в Чэнду новый кроссовер, китайское название которого DaGou можно перевести как Big Dog (с англ. - "Большая собака"). Кроссовер с несущим кузовом построен на новой платформе B30, которая предполагает McPherson спереди и многорычажку сзади, пишет "Российская газета". По габаритам Haval DaGou почти совпадает с Haval F7: длина - 4620 мм, ширина - 1890 мм, высота - 1780 мм, размер колесной базы - 2738 мм.

Пока DaGou представлен с 1.5-литровым турбомотором мощностью 169 л.с., преселективным "роботом" и приводом на передние колёса. В будущем у кроссовера появится полноприводная версия с блокировкой заднего дифференциала, которую укомплектуют модернизированным двигателем 4N20 объемом 2.0 литра (204 и 245 л.с.) и новой 9-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Новинка оснащена виртуальной приборной панелью, объединенной с мультимедийной системой с тачскрином 12.3 дюйма, через который управляется, кстати, и двухзонный климат-контроль. В списке опций заявлены панорамная крыша, система камер кругового обзора, водительское кресло с электрорегулировками.

Haval DaGou выйдет на китайский рынок до конца 2021 года. О планах по экспорту или локализации модели на заводе в Тульской области компания не сообщала. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9.

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