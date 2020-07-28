Как изменились автопарки в городах-миллионниках за 5 лет?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парков легковых автомобилей в крупных городах России и выяснило, в каких из них за последние 5 лет* прибавилось больше всего машин.

Согласно данным агентства, лидером по скорости роста парка стал Краснодар – здесь число зарегистрированных автомобилей за 5 лет увеличилось на 17%, и к началу 2020 года общее число легковых машин в этом городе-миллионнике достигло 351,1 тыс. единиц. Немного меньшие темпы роста (9%) за отчетный период отмечены в Воронеже, где объем парка достиг 332,8 тыс. шт. Сопоставимая динамика, от 6 до 7%, наблюдалась еще в четырех российских городах – Екатеринбурге (466,4 тыс. шт.), Волгограде (266,6 тыс. шт.), Нижнем Новгороде (364,3 тыс. шт.) и Перми (254,4 тыс. шт.).

Число легковых автомобилей в Санкт-Петербурге за пять лет выросло на 5% и составляет теперь 1 млн 736,3 тыс. шт. Такой же прирост автопарка зафиксирован в Челябинске (331,5 тыс. шт.), чуть ниже он в Казани (379,9 тыс. шт.) и Уфе (323,8 тыс. шт.) – плюс 4% и 3% соответственно. Сравнительно низкие темпы роста, от 1 до 3%, отмечены в Новосибирске (454 тыс. шт.), Омске (332,8 тыс. шт.) и Ростове-на-Дону (326 тыс. шт.).

В Самаре за 5 лет легковых автомобилей, находящихся на учете, стало меньше (на 3%), и на начало 2020 года в этом мегаполисе их числится 387,9 тыс. шт. Отрицательная динамика в росте легкового парка наблюдается также в Москве (-4%). Однако никаких тревожных тенденций за этим снижением нет. Так, например, отметив, что при этом автопарк Московской области парк вырос на 9,1%, эксперты полагают, что падение численности легкового транспорта в Москве частично связано с миграцией населения, а частично – с хорошо развитой сетью общественного транспорта (в последние годы в столице активно развивался каршеринг, строились дополнительные ветви и станции метро и т.д.). Вероятно, в крупнейшем российском мегаполисе определенный процент жителей уже предпочитает не владеть, а пользоваться машинами для перемещения «из точки А в точку Б».

Что касается Самары, то здесь, как можно предположить, помимо тренда последних лет «переезд из крупных городов в коттеджные поселки рядом с городом», стоит вспомнить и тот факт, что с 2015 года в Самарской области официально зарегистрирована ежегодная убыль населения: в 2015 году здесь числилось 3,206 млн человек, на 1 января 2020 осталось 3,179 млн.

*для сравнения взяты данные по паркам мегаполисов на 1 января 2015 года и на 1 января 2020 года.