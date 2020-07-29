В России началось публичное обсуждение проектов стандартов по отзыву автомобилей

В России началось публичное обсуждение первых редакций проектов стандартов, разработанных в рамках технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 056). Разработка ГОСТ «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов» направлена на установление общих требований в отношении отзыва продукции автомобилестроения после ее выпуска в обращение. Такие требования до настоящего времени отсутствовали, сообщает пресс-служба Росстандарта. На данный момент есть возможность руководствоваться только ГОСТ Р ИСО 10393-2014 «Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков», который предназначен для всех групп продукции. Но в автомобильной сфере есть своя специфика, и прослеживалась явная необходимость в создании стандарта.

Разработка ГОСТ Р «Колесные транспортные средства. Термины и определения» призвана упорядочить терминологию, применяемую в отношении колесных транспортных средств и их компонентов.

Как отмечается, единая система отзывов автомобилей и ее оформление по единообразным правилам в рамках ГОСТ позволит отрегулировать работу всей цепочки организаций, которые обеспечивают жизненный цикл транспортного средства и его соответствие требованиям технического регламента. Росстандарт, являющийся органом госнадзора за конструктивной безопасностью автомобилей, активно развивает механизмы отзывных кампаний с 2015 года. С этого времени число подпадающих под отзыв автомобилей уже приблизилось к 4 млн единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году Росстандарт согласовал 139 программ мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 649594 единицы. Помимо автомобилей, среди отозванных транспортных средств в 2019 году также фигурировали мотоциклы Yamaha, Harley-Davidson и снегоходы Ski-Doo. Общее количество отозванных мотоциклов и снегоходов составило 1080 единиц.

По данным Росстандарта, в числе транспортных средств с дефектами оказываются представители всех сегментов – от бюджетных до премиальных. Причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом в рамках госнадзора. Выявленные дефекты устраняются в рамках согласованных Росстандартом отзывных программ исключительно за счет автопроизводителей. А сами программы не имеют срока давности – появляющиеся в некоторых источниках утверждения, что программы действуют определенное количество лет, ошибочны. В любой момент автолюбитель может обратиться за проведением ремонтных работ и получить необходимые услуги бесплатно.

«Выстраиваемая система отзыва автомобилей, направленная на устранение выявленных нарушений, является важным элементом достижения задачи по повышению безопасности техники. К настоящему времени Росстандарту удалось создать эффективную систему взаимодействия с автопроизводителями. Теперь нам предстоит повысить эффективность механизмов, в том числе точечных, по доведению информации об отзывах до автовладельцев», – говорил ранее замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».