Changan CS35 Plus получил ряд обновлений

Российские дилеры Changan начали продажи кроссовера CS35 Plus, который получил ряд обновлений.

Так, для пассажиров переднего ряда автомобиля стала доступна новая сенсорная панель управления мультимедийной системой, которая расположилась с правой стороны от 10,25-дюймового экрана. Также CS35 Plus оснащен обновленной акустической системой Hi-End с шестью динамиками в комплектации Comfort (AT) и Luxury (МТ и АТ) и четырьмя динамиками в комплектации Comfort (МТ). Кроме того, изменения коснулись экстерьера: наружные ручки дверей теперь окрашены в цвет кузова автомобиля и дополнены хромированной отделкой, сообщает пресс-служба Changan.

Под капотом Changan CS35 Plus установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 128 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач третьего поколения производства компании Aisin.

В оснащение автомобиля входят такие опции, как бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, Start/Stop, климат-контроль с функцией ионизации, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики парковки с расстоянием до объекта, электропривод зеркал с функцией складывания. Также доступны фронтальные и боковые подушки безопасности, шестипозиционная электрическая регулировка сиденья водителя, электрический люк, регулировка руля по высоте и по вылету, несколько режимов рулевого управления.

Напомним, в июне этого года производство автомобилей Changan CS35 Plus было налажено на белорусском заводе «Юнисон», откуда модель теперь поставляется в нашу страну. В настоящее время стоимость Changan CS35 Plus составляет от 1 млн 179 тыс. 900 рублей до 1 млн 319 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Changan реализовали 2234 автомобиля, что в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Лидером продаж в России стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus с показателем 1283 проданных машин.

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