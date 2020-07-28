Changan CS35 Plus получил ряд обновлений | АВТОСТАТ

Changan CS35 Plus получил ряд обновлений

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Changan CS35 Plus получил ряд обновлений

Импорт транспортных средств в Россию в 2019 году
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Российские дилеры Changan начали продажи кроссовера CS35 Plus, который получил ряд обновлений.

Так, для пассажиров переднего ряда автомобиля стала доступна новая сенсорная панель управления мультимедийной системой, которая расположилась с правой стороны от 10,25-дюймового экрана. Также CS35 Plus оснащен обновленной акустической системой Hi-End с шестью динамиками в комплектации Comfort (AT) и Luxury (МТ и АТ) и четырьмя динамиками в комплектации Comfort (МТ). Кроме того, изменения коснулись экстерьера: наружные ручки дверей теперь окрашены в цвет кузова автомобиля и дополнены хромированной отделкой, сообщает пресс-служба Changan.

Под капотом Changan CS35 Plus установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 128 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач третьего поколения производства компании Aisin.

В оснащение автомобиля входят такие опции, как бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, Start/Stop, климат-контроль с функцией ионизации, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики парковки с расстоянием до объекта, электропривод зеркал с функцией складывания. Также доступны фронтальные и боковые подушки безопасности, шестипозиционная электрическая регулировка сиденья водителя, электрический люк, регулировка руля по высоте и по вылету, несколько режимов рулевого управления.

Напомним, в июне этого года производство автомобилей Changan CS35 Plus было налажено на белорусском заводе «Юнисон», откуда модель теперь поставляется в нашу страну. В настоящее время стоимость Changan CS35 Plus составляет от 1 млн 179 тыс. 900 рублей до 1 млн 319 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Changan реализовали 2234 автомобиля, что в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Лидером продаж в России стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus с показателем 1283 проданных машин.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новые опции китайские автомобили changan changan cs35

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