Объявлены цены на обновленный MINI John Cooper Works Countryman

Концерн BMW Group представил обновленный кроссовер MINI John Cooper Works Countryman. Стоимость новинки в России составляет от 3 млн 150 тыс. рублей, сооющает пресс-служба автопроизводителя.

Под капотом нового MINI John Cooper Works Countryman – специальная модификация 4-цилиндрового турбодвигателя с усовершенствованной технологией MINI TwinPower Turbo и независимой системой охлаждения. Мощность – 306 л.с., максимальный крутящий момент – 450 Нм. В список стандартного оснащения входит 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Steptronic Sport и полный привод ALL4. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды.

В дополнение к модифицированным деталям подвески автомобиль получил особые настройки амортизаторов, системы DSC (Dynamic Stability Control) и электромеханического рулевого управления. В стандартную комплектацию входит спортивная тормозная система с 4-поршневыми фиксированными суппортами спереди и однопоршневыми суппортами с плавающей скобой сзади, а также спортивная выхлопная система с увеличенным до 95 мм диаметром патрубков. Адаптивное шасси доступно в качестве опции.

Из внешних изменений MINI John Cooper Works Countryman получил новую решетку радиатора, измененные светодиодные фары головного света и задние фонари, которые теперь выполнены в дизайне Union Jack. В списке дополнительных опций – адаптивные светодиодные фары с подсветкой поворотов и матричным дальним светом. Палитра цветов кузова дополнена двумя новыми цветами металлик: White Silver и Sage Green. Стандартное оборудование 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками John Cooper Works с окрашенными в цвет Chili Red тормозными суппортами. Появилась новая опция Piano Black Exterior, включающая отделку черным глянцем передних фар, задних фонарей, решетку радиатора, дверные ручки и название модели на двери багажника.

Что касается интерьера, как опция доступны 5-дюймовая цветная электронная панель приборов дизайна Black Panel и функции Connected Media и Connected Navigation Plus с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем и глянцевой отделкой Piano Black. Встроенная SIM-карта (стандартное оборудование) позволяет автомобилю всегда находиться в режиме онлайн и открывает доступ к цифровым услугам.

Напомним, ранее российские дилеры BMW начали прием заказов на новый MINI Countryman, производство которого для российского рынка стартует в августе-сентябре. Новинка предлагается в четырех версиях по цене от 2 млн 200 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года реализация MINI на российском рынке снизилась на 8% и составила 1104 автомобилей.