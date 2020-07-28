Mitsubishi приостановит запуск новых моделей в Европе

Компания Mitsubishi Motors заморозит запуск новых моделей в Европе в рамках глобального антикризисного плана, призванного урезать расходы на 20% в течение двух лет. Основной фокус марки сместится на Азию, а деятельность на менее прибыльных рынках будет сокращена.

Как пишет портал Motor.ru, в Юго-Восточной Азии компания Mitsubishi сейчас занимает 6,4-процентную долю авторынка, что обеспечило операционную прибыль от прошлогодних продаж в размере 63 млрд иен. Суммарный доход на других рынках составил 12,8 млрд иен в 2019 году. В Европе доля компании достигает 1%, а в Северной Америке – только 0,9%.

Главная цель Mitsubishi – добиться стабильного роста с 2022 года за счет пересмотра географии, инвестиций в ключевые проекты и отказа от неприбыльной продукции. В 2021 году компания планирует снять с конвейера внедорожник Pajero и закрыть завод, где производится около 10% общего объема автомобилей Mitsubishi, в том числе Outlander и Delica.

Актуальные модели останутся у европейских дилеров и будут поставляться в ближайшем будущем, однако в случае ужесточения экологических норм они будут вынуждены покинуть Европу, не оставив преемников. Таким образом, Mitsubishi может постепенно полностью исчезнуть с этого рынка.

Между тем, компания Mitsubishi анонсировала появление пяти новинок на североамериканском рынке. До конца этого года обновятся гибридный Outlander PHEV и компактный Mirage, следом модернизации подвергнут Outlander Sport (он же ASX на других рынках). На первый квартал 2021 года запланирована премьера рестайлингового Eclipse Cross, а во втором квартале представят Outlander четвертого поколения.

Отметим, что к масштабной реструктуризации приступил и партнер Mitsubishi по альянсу – Nissan. Для него ключевыми рынками станут Северная Америка, Китай и Япония. Четырехлетний план предусматривает масштабную оптимизацию бизнеса, сокращение издержек и урезание модельного ряда.

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