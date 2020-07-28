Lexus RX – самый популярный гибридный премиум-кроссовер в России

Премиальный кроссовер Lexus RX с гибридной силовой установкой, который был представлен на российском рынке в 2005 году, с тех пор нашел в нашей стране 10844 покупателей. Таким образом, на сегодняшний день это самая популярная модель премиальных гибридных автомобилей на российском рынке, сообщает пресс-служба Lexus.

Инновационная гибридная система, которая впервые появилась на RX 400h, соединила 3,3-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Более того, автомобиль обладал подключаемым полным приводом. Общая мощность достигла 211 л.с. В современном поколении модели Lexus RX 450h место предшественника занял 3,5-литровый двигатель V6, увеличив мощность гибридной системы до 313 л.с. Несмотря на это, показатель экономичности улучшился: расход топлива RX 450h в смешанном цикле составляет всего 5,3 л. на 100 км. При этом автомобиль смог сохранить и свою динамику, набирая скорость 100 км/ч всего за 7,7 сек.

После успеха первого поколения RX 400h бренд расширил линейку гибридных версий в России – были предложены модификации среднеразмерного NX и компактного UX. В общей сложности с 2005 года по сегодняшний день на российском рынке было реализовано 16900 гибридных автомобилей.

Эти автомобили, новые или с пробегом, можно найти в автосалонах проверенных дилеров.