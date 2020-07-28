«Заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLB 35 доступен для заказа в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на самую мощную и быструю модификацию кроссовера Mercedes-Benz AMG GLB 35. Такой автомобиль имеет 2,0-литровую турбочетверку M260 (306 л.с., 400 Нм), 8-ступенчатый «робот» DCT-8G, полный привод с муфтой на задней оси, перенастроенную подвеску и усиленные тормоза. Разгон с места до «сотни» занимает 5,2 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, при этом в списке опций, как и у других модификаций GLB, сохранен третий ряд сидений, пишет издание «Авторевю».

Стандартная комплектация Особой серии включает 19-дюймовые колеса, светодиодные фары, комбинированную обивку сидений, электропривод водительского кресла, двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы и камеру заднего вида. Стартовая цена Mercedes-Benz AMG GLB 35 составляет 4 млн 330 тысяч рублей, то есть он стоит на 160 тысяч дороже более компактного кроссовера AMG GLA 35 с таким же силовым агрегатом.

Кстати, у GLA есть еще более экстремальные модификации 45 и 45 S с другим 2,0-литровым турбомотором M139 мощностью до 421 л.с. Но в гамме GLB таких вариантов нет и, судя по всему, не будет.

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