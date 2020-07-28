Сербская армия получила 56 внедорожников УАЗ «Патриот» из России

Вооруженные силы Сербии получили 56 внедорожников УАЗ «Патриот», приобретенных в России в 2020 году. Как сообщили агентству «РИА Новости» в сербском оборонном ведомстве, последний раз подобную технику армия Сербии получала в 2006 году. Внедорожники предназначены для подразделений военной полиции, охраны иностранных делегаций, контроля за военными транспортными колонами, транспортной разведки, патрулирования, оперативно-криминалистической работы и помощи МВД. Сумма контракта не раскрывается, но отмечается, что до октября планируется приобрести еще восемь внедорожников УАЗ «Патриот».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года Ульяновский автозавод увеличил поставки в страны Евросоюза на 67%. Бестселлерами модельного ряда УАЗ здесь являются различные модификации «Буханки», которые продолжают набирать популярность среди любителей европейского туризма и кемпинга. Прошлый год также ознаменовался открытием новых рынков экспорта, а именно Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Эстонии.

В целом по итогам 2019 года Ульяновский автозавод поставил на экспорт 5,72 тыс. автомобилей, что на 29% выше показателя годичной давности. Наибольшего роста компания добилась на рынках стран дальнего зарубежья, куда поставки легковых и легких коммерческих автомобилей УАЗ выросли в 1,7 раза (на 72,8%) до 1,23 тыс. единиц. Как отмечается, это стало возможным благодаря расширению как географии реализации, так и модельного ряда на существующих рынках сбыта. В страны СНГ и ближнего зарубежья УАЗ в 2019 году экспортировал 4,49 тыс. автомобилей – на 20,4% больше, чем годом ранее. Основной объем поставок традиционно пришелся на Беларусь и Казахстан, где в прошлом году организовано сборочное производство УАЗ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили различных марок, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».