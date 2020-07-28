Более 1000 автомобилей Mercedes-Benz S-Класса попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 27 июля объявила об отзыве 1019 автомобилей Mercedes-Benz S-Класса, S-Класса купе/кабриолет, реализованных с 2017-го по 2019 годы. Причиной отзыва является то, что материал двух заглушек на двигателе может не выдержать максимальных нагрузок при движении. На всех автомобилях будут заменены обе заглушки двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее в этом месяце компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 17 кроссоверов Mercedes-Benz GLE/GLS, реализованных с 2019-го по 2020 год. Причиной отзыва стало возможное несоответствие прочности на разрыв сварных швов задней деформируемой поперечины спецификации. На автомобилях должна быть заменена задняя деформируемая поперечина.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 16246 автомобилей – на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В каких городах есть дилерские центры Subaru, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».