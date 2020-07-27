ТОП-10 популярных кроссоверов и внедорожников по цене от 2,5 до 3 миллионов рублей

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие автомобили сегмента SUV стали самыми продаваемыми в России за первые 5 месяцев 2020 года в ценовом диапазоне от 2,5 до 3 млн рублей.

Лидирует Hyundai Santa Fe. С января по май было продано 3 776 таких автомобилей. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднневзвешенная цена* Hyundai Santa Fe составляет около 2,5 млн рублей. На втором месте по популярности среди кроссоверов и внедорожников – KIA Sorento Prime, реализованный в количестве 3 299 экземпляров. Его продажи снизились на 13%. Средневзвешенная цена Sorento Prime сегодня составляет около 2,7 млн рублей. В тройке лидеров оказался Mitsubishi Pajero Sport. Всего с начала года по май россияне купили 1900 таких машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их продажи упали на 43%. Цена на Pajero Sport - более 2 млн 850 тысяч.

На четвертом месте по популярности - Lexus NX. За первые 5 месяцев продан 1321 автомобиль., что на 30% меньше прошлого года. Сегодня средневзвешенная цена на Lexus NX - 2 миллиона 946 тысяч. Пятерку лидеров замыкает Nissan Murano, купленный в количестве 1 134 экземпляра. Это на 1% больше аналогичных показателей прошлого года. Цена* Murano сегодня - порядка 2,7 млн рублей.

В десятку самых популярных внедорожников и кроссоверов этого ценового сегмента также вошли Toyota Fortuner – 1 087 проданных авто (-33%), BMW X1 – около 700 шт. (-42%), Honda CR-V – 451 шт. (-29%), Mercedes-Benz GLA-Klasse - более 400 шт. (-62%), Volvo XC40 – 358 шт. (-35%).

Сколько стоят эти же модели на вторичном рынке можно узнать с помощью калькулятора «Оценить авто» прямо сейчас.

* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).