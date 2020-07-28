Автомобили Skoda получили новые опции в России

Компания Skoda начинает продажи в России автомобилей 2021 модельного года, которые уже доступны для заказа у дилеров.

Так, компактный лифтбек Skoda Rapid пополнился функцией распознавания усталости водителя, которая фиксирует снижение концентрации его внимания при отклонении от обычного стиля вождения и рекомендует ему сделать перерыв в поездке. Эта система доступна опционально и в составе пакета безопасности. В комплектации Active появился центральный подлокотник спереди в качестве опции, который можно будет также приобрести в составе пакета, сообщает пресс-служба чешской марки. Кроме того, начиная с 2021 модельного года Skoda Rapid доступен в новом цвете – Серый Indium металлик.

Начиная с июля 2020 года в России доступны к заказу автомобили Skoda Superb, дополненные рядом опций информационно-развлекательной системы и удобных функций помощи водителю. Так, благодаря обновленной технологии SmartLink взаимодействие со смартфоном теперь может быть беспроводным. В числе обновлений чешского флагмана – аудиосистема третьего поколения в составе модульной информационно-развлекательной платформы (MIB) Volkswagen Group, оснащенная мощным программный обеспечением. Также Superb получил новое 2-спицевое рулевое колесо и режим кругового обзора Area View, который помогает при парковке или маневрах в ограниченном пространстве. Изображение в формате 360 градусов отображается на центральном дисплее и доступно в виде опции. Флагман Skoda стал еще более комфортным и безопасным благодаря индикатору непристегнутого ремня для всех сидений и появлению отдельной кнопки для омывателя камеры заднего вида. Дополнительный разъем USB-C в зеркале заднего вида – это еще одна новая опция для зарядки мобильных устройств или видеорегистратора.

В новой модельной линейке Skoda рулевое колесо Kodiaq имеет две спицы. Как и в Superb, использовать технологию SmartLink в модели Kodiaq стало еще удобнее благодаря функции беспроводного подключения. В список нового оборудования добавлены разъемы USB-C, позволяющие водителю подключать больше персональных устройств, и аудиосистемы третьего поколения. Версии Scout, Sportline и L&K внедорожника Kodiaq 2021 модельного ряда пополнились новыми 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Procyon с Aero колпаками, а в исполнении Sportline дополнительно предложены кожаные сиденья с вентиляцией и выдвижной подушкой для ног. Опциональная система бесключевого доступа Kessy в автомобилях чешской сборки теперь позволяет открывать первой любую из четырех дверей. Начиная с комплектации Active, Bluetooth включен в базовое оборудование Kodiaq.

Что касается компактного кроссовера Skoda Karoq, в первую очередь обновления относятся к мультимедийной системе, благодаря которой теперь доступны аудиосистемы третьего поколения и функция беспроводного подключения SmartLink. В комплектациях Ambition и Style в качестве опции клиентам предложена цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации. Список опциональных решений в Active и Ambition дополняет информационно-развлекательная система Bolero, которая в комплектации Style предложена клиентам уже в базовом оснащении. Также впервые на модели Karoq появилась удобная кнопка запуска двигателя Kessy Go и функция выбора режима движения, доступная для Ambition и Style. Движение задним ходом Skoda Karoq стало еще более безопасным благодаря камере заднего вида с омывателем. Она будет предложена клиентам в базовом оснащении комплектации Style и в качестве опции в комплектации Ambition.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Skoda реализовали 34217 автомобилей, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,4% против 4,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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