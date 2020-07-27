Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Российская производственная «дочка» Hyundai – «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» – подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американский концерн свернул производство автомобилей в 2015 году. Производственная площадка остается законсервированной, пишет агентство «Интерфакс».

Еще в прошлом году на рынке обсуждались перспективы приобретения петербургского предприятия GM белорусским автопроизводителем «Юнисон Авто». В начале 2019 года ФАС удовлетворила соответствующее ходатайство белорусской компании, однако до настоящего времени о прогрессе в переговорах с белорусской стороной не сообщалось. Среди интересовавшихся заводом представители местных властей и источники на рынке помимо «Юнисона» называли немецкий концерн BMW, узбекский «Узавтопром».

Напомним, у компании Hyundai есть в Петербурге собственный завод мощностью 220 тыс. автомобилей. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line. Помимо российского рынка петербургский завод Hyundai поставляет все выпускаемые модели в Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Грузию, Армению, Азербайджан, Украину, Беларусь и Молдову, а также производит машинокомплекты для последующей сборки автомобилей Hyundai и KIA в Казахстане.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) о модернизации производства, обновлении модельного ряда и создании Центра исследований и разработок. Компания Hyundai приняла обязательства по повышению уровня локализации за счет организации производства двигателей и коробок переключения передач. В рамках исполнения обязательств по контракту завод планирует увеличить объемы экспорта выпускаемой продукции. До 2027 года предприятие планирует инвестировать 16,9 млрд рублей. Кроме того, с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor Group, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма инвестиций может достигнуть порядка 35 млрд рублей.

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