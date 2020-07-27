Спрос на газомоторную технику нуждается в субсидиях в 5 млрд рублей в год

Потребность в субсидировании продаж транспорта на газе оценивается минимум в 5 млрд рублей ежегодно в ближайшие три года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в этом году заложенный объем бюджетных ассигнований на стимулирование спроса на газомоторную технику составляет 3,3 млрд рублей.

"Всего за 2014-2019 годы с помощью этих мер поддержки было просубсидировано приобретение регионами порядка 17,5 тыс. единиц газомоторной техники, в том числе 8 тыс. автобусов, более 5 тыс. единиц жилищно-коммунальной техники и более 4 тыс. легковых автомобилей. Объем предоставленных субсидий за эти годы составил порядка 22 млрд рублей", - сообщил Д.Мантуров, которого цитирует агентство "ТАСС".

Напомним, ранее в России начала работать обновленная программа, которая компенсирует гражданам траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начала работать с 20 июля. Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а "Газпром" - еще 30% в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Таким образом, владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%. По задумке властей переход на газ снизит траты владельца автомобиля на топливо на 60-65%. Речь идет о КПГ (компримированном природном газе), а не о других видах газомоторного топлива: СУГ (сжиженном углеводородном газе) или СПГ (сжиженном природном газе).

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