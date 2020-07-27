КАМАЗ и «Почта России» подписали соглашение о намерениях. По техзаданию «Почты России» лидер российского грузового машиностроения разработает и поставит в 2021 году 93 автомобиля КАМАЗ-5325 на компримированном природном газе (КПГ). Также КАМАЗ передаст партнеру для тестовой эксплуатации два новейших автомобиля КАМАЗ-54901. Кроме того, в перспективах сотрудничества компаний совместное развитие цифровых сервисов, предиктивной диагностики и системы мониторинга транспорта, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Завершается также преддоговорная работа по поставке в адрес «Почты России» крупной партии автотехники «КАМАЗ» во втором полугодии 2020 года. Речь идет о 110 автомобилях КАМАЗ-5325 и 187 тягачах КАМАЗ-5490, при этом 184 грузовика КАМАЗ-5490 планируется реализовать в газовом исполнении – на компримированном природном газе. Заключение контракта на поставку предварительно запланировано летом текущего года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае «Почта России» купила 1162 автомобиля LADA Largus. До конца года компания приобретет еще около 5 тыс. отечественных автомобилей марок ГАЗ, УАЗ, LADA и КАМАЗ, перенеся на 2020 год закупки 2021-го и 2022 гг.

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