MINI обновил «заряженный» JCW Countryman

Компания MINI представила рестайлинговый кроссовер John Cooper Works Countryman, который получил новое оборудование и подретушированную внешность.

Как пишет портал Motor.ru, у MINI John Cooper Works Countryman изменились решетка радиатора, фонари и светодиодные фары, а в списке опций появилась адаптивная головная оптика с матричным дальним светом. В палитру цветок кузова добавлены два новых «металлика»: серебристый White Silver и зеленый Sage Green. За доплату можно заказать пакет Piano Black Exterior с глянцевыми черными окантовками радиатора, оптики, черными ручками дверей и шильдиками на двери багажника.

В салоне – новая приборная панель с экраном диагональю пять дюймов. Медиасистема Connected Media с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем докупается отдельно. SIM-карта и доступ к фирменным онлайн-сервисам есть по умолчанию; пакет MINI Navigation Plus позволит в режиме реального времени получать информацию о пробках и, помимо прочего, интегрирует в бортовую систему голосового помощника Amazon Alexa.

Под капотом кроссовера по-прежнему уставлена 2,0-литровая «турбочетверка» M Performance, развивающая 306 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Компанию ему составляют 8-диапазонный автомат Steptronic Sport и полный привод ALL4. Выхлопные патрубки теперь диаметром не 85, а 95 мм. С места до 100 км/ч JCW Countryman разгоняется за 5,1 секунды. Максимальная скорость – 238 км/ч.

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