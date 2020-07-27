LADA Largus Cross получил новую спецверсию Quest | АВТОСТАТ

LADA Largus Cross получил новую спецверсию Quest

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LADA Largus Cross получил новую спецверсию Quest

Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)
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АВТОВАЗ начал отгрузку дилерам новой cпециальной версии универсала LADA Largus Cross под названием Quest. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж. Автомобиль в специальном исполнении Quest получил новые эргономичные передние сиденья с трехступенчатым подогревом. Сами кресла обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Внешне LADA Largus Cross Quest отличается новым дизайном колесных дисков. Комбинация черного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц, что гармонирует с защитным обвесом кузова, присущем модификации Cross. Облик автомобиля дополняют черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением специальной серии. Кроме того, LADA Largus Cross в специальном исполнении Quest получил улучшенную шумоизоляцию,

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года продажи LADA Largus в России составили 15527 автомобилей, что на 25% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате LADA Largus вошел в тройку бестселлеров АВТОВАЗа на российском рынке.

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) и определили модели отечественных марок, которые меньше теряют в цене. По итогам первого квартала 2020 года внедорожный универсал LADA Largus Cross вошел в пятерку лидеров отечественных автомобилей с наилучшей остаточной стоимостью – через три года после покупки (которая была совершена в первом квартале 2017-го) показатель Residual value у него составляет 83,6%.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз новинки спецверсии lada largus

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