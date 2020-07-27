Внедорожник Aurus Komendant проходит испытания в России

В Сети появились новые фотографии прототипа внедорожника Aurus Komendant, на этот раз сделанные в Астрахани, где машина проходит испытания в условиях жаркого климата. Напомним, в январе 2020 года «Комендант» засняли за полярным кругом в Швеции - там автомобиль тестировали в условиях холода, пишет «Российская газета».

Aurus Komendant по агрегатной части будет полностью повторять седан Senat - 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод. Шасси имеет несколько настроек движения, включая Auto, Sport, Comfort и Allroad. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости составляет 100%. По этой же причине на всех Aurus сделан высокий дорожный просвет - 200 мм. Силовая структура кузова внедорожника до средней стойки унифицирована с седаном. Кроме того, у них есть полностью одинаковые кузовные панели - это передние двери. Внедорожник Aurus Komendant появится в продаже в 2022 году.

Как сообщалось ранее, серийное производство автомобилей Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге в первом квартале 2021 года, пилотная партия машин будет выпущена в ноябре 2020-го. Напомним, первой моделью, выпускаемой компанией «Аурус» на мощностях «Соллерс» в Елабуге, станет седан Aurus Senat. В настоящее время на предприятии идет подготовка к началу серийного производства этих автомобилей. Реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

В начале марта гендиректор Aurus Адиль Ширинов говорил, что компания собрала уже более 700 предзаказов, а первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года, внедорожник Komendant - через 14 месяцев после этого.

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