Венгерский завод Suzuki выпустил 3,5-миллионный автомобиль

Венгерский завод Magyar Suzuki выпустил 3,5-миллионный автомобиль с момента открытия предприятия в 1991 году. Юбилейным автомобилем стала гибридная версия кроссовера Suzuki Vitara, сообщает пресс-служба японской марки. Завод Magyar Suzuki является третьим по величине предприятием Suzuki в мире, поставляющим свою продукцию в 123 страны мира, в том числе и в Россию.

Завод Magyar Suzuki расположен недалеко от столицы Венгрии в городе Эстергом. После подтверждения правительством Венгрии уровня локализации производства более 60%, что позволило избежать таможенных вычетов, годовой объем выпускаемой продукции увеличился с 50 тысяч до 300 тыс. автомобилей (максимальная расчетная мощность Magyar Suzuki).

В разное время на венгерском заводе Suzuki производились такие модели, как Swift, WagonR +, Ignis, SX4, Splash. В настоящий момент здесь выпускаются две модели – Suzuki S-Cross и Suzuki Vitara, а также гибридные версии этих автомобилей, ориентированные на страны Евросоюза.

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