УАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск

Ульяновский автозавод с 27 июля уходит в плановый корпоративный отпуск – в этот период на предприятии будут проведены необходимые ремонтно-профилактические работы. Об этом агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Соллерс», добавив, что производство возобновится 3 августа. Дальнейший рабочий график будет определяться в соответствии с производственной программой, которая подразумевает, в частности, выполнение госзаказов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в августе передаст предприятиям холдинга «Россети» партию специальных автомобилей для линейного персонала и оперативно-выездных бригад. Всего будет поставлено 116 машин моделей «Патриот», «Пикап», «Хантер», а также классических СГР в фирменной голубой окраске с логотипом компании «Россети», оснащенных в соответствии с требованиями заказчика.

«В настоящее время УАЗ формирует портфель заказов на третий и четвертый кварталы 2020 года и прорабатывает оптимистичный сценарий роста объема производства в результате опережающих закупок автомобильной техники рядом министерств и государственных ведомств. В частности, подтверждены объемы заказов для нужд Минобороны РФ, МВД, Росгвардии и ФСБ. В четвертом квартале УАЗ рассчитывает выполнить заказы крупных госкомпаний. Постепенному восстановлению спроса также способствуют государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в которых участвует компания УАЗ», – говорил ранее заместитель генерального директора УАЗа по продажам и маркетингу Сергей Травкин.

В июне Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 2770 автомобилей, что на 12% ниже показателя годичной давности. По итогам шести месяцев 2020 года в России было продано 12284 ульяновских внедорожника (-27%). В результате рыночная доля УАЗа составила 1,9% против 2,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

В каких городах есть дилерские центры УАЗ, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».