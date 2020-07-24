КАМАЗ в 2020 году может сократить инвестпрограмму в 1,5 раза

КАМАЗ в 2020 году может сократить инвестпрограмму до 8-10 млрд рублей с 10-14 млрд рублей из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, в частности, задержек с поставками оборудования, сообщил глава компании Сергей Когогин. В текущем году КАМАЗ планирует инвестировать в том числе на создание современной линии сборки автомобиля, создание газового двигателя Р6, на начало работ по освоению двигателя «Евро-6», завершение ИТ-проектов, внедрение электронного техпроцесса на заводах.

Согласно прогнозу КАМАЗа, рынок новых тяжелых грузовиков (массой 14-40 тонн) в России по итогам 2020 года составит максимум 54 тыс. машин против 65 тысяч по итогам прошлого года, падение рынка будет 10-15%, пишет агентство «Прайм».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ, который осуществляет крупнейший в коммерческом сегменте инвестиционный проект «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для их производства», за 2012 – 2020 годы вложил в него порядка 52 млрд рублей. Так, запущен завод каркасов кабин поколения К5 (мощность 55 тыс. шт./год) с локализацией до 90%, производство двигателей Р6 с локализацией более 80% (12 тыс. шт./год).

За следующие пять лет (2021 – 2025 гг.) планируется потратить еще около 50 млрд рублей – на расширение линии сборки кабин, развитие производства двигателей до 30 тыс. шт., расширение цифровизации производства, освоение беспилотных автомобилей и электротехники.

«Мы не можем приостановить или прекратить инвестиции. Мы продолжаем наше движение к намеченным целям, сейчас важно добиться результата, чтобы оправдать вложенные средства. Остановка сегодня подобна нескольким шагам в обратном направлении. В этих условиях особенно важны меры государственной поддержки и стимулирование спроса, поскольку маховик инвестиций в производство уже запущен», – говорил ранее Сергей Когогин.

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