Volkswagen Tayron X вышел на китайский рынок

Компания Volkswagen раскрыла цены и приступила к продажам нового кросс-купе Tayron X. Новинка разработана на базе Tiguan и выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае. Новинка предложена только в богатых комплектациях с пакетом R-Line, 2,0-литровым турбомотором и «роботом».

Как пишет портал Motor.ru, внешность серийного Tayron X полностью идентична прошлогоднему концепту Volkswagen SUV Coupe: у кроссовера сохранилась оригинальное оформление задней части кузова с двумя спойлерами, двухсоставными фальшь-патрубками выхлопа, разведенными по краям бампера и фонарями с диодным X-образным рисунком.

От обычного Tayron купеобразная версия отличается структурой радиаторной решетки, формой переднего бампера, 19-дюймовыми дисками уже в базовой комплектации и опциональным комбинированным окрасом кузова с чёрной «парящей» крышей. Без обвеса R-Line заказать Tayron X нельзя, хотя на геометрическую проходимость «спортивные» бамперы почти не влияют: углы въезда и съезда у кросс-купе равны 20 и 25 градусам соответственно.

Интерьер семейства Volkswagen Tayron практически идентичен. Купеобразной версии штатно положены виртуальная приборная панель, медиасистема с 9,2-дюймовым экраном, панорамная крыша с электролюком и сенсорный блок климат-контроля вместо трех вращающихся рукояток. Вдобавок отличается мультируль, а в списке стандартного оборудования есть подогрев передних сидений, круиз-контроль и система автоматического торможения.

В Китае Tayron X будет продаваться только с «турбочетверкой» 2.0 EA888 в двух вариантах форсировки. Версия 330 TFSI – это 186-сильный мотор и передний привод, исполнение 380 TFSI – 220-сильный двигатель и полный привод 4Motion. Обе модификации доступны только с 7-ступенчатым «роботом» DSG. В будущем не исключен 218-сильный вариант GTE с гибридной силовой установкой на основе двигателя 1.4.

FAW-Volkswagen оценил переднеприводный Tayron X в 235800 юаней (2,42 млн рублей), за полноприводную версию придется выложить 274800 юаней (2,82 млн рублей). Таким образом, новинка на треть дороже и «родственного» Skoda Kodiaq GT, и «премиального» китайского кроссовера Lynk & Co 05 на агрегатах Volvo.

За пределами Поднебесной Volkswagen Tayron не представлен, так что его купеобразная версия также останется продуктом для внутреннего рынка. Суммарные продажи Tayron и Tayron X в Китае по итогам 2020 года могут приблизиться к отметке 200 тыс. автомобилей.

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