«Группа ГАЗ» обязалась отчитываться перед Минфином США

Очередной перенос даты вступления в полную силу санкций США в отношении "Группы ГАЗ", объявленный Минфином США на прошлой неделе, сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю.

Как сообщает агентство "Финмаркет", теперь "Группа ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности установлен для финансовых соглашений "Группы ГАЗ" на сумму от 5 млн долларов и более.

Кроме того, "Группа ГАЗ" теперь обязана в течение пяти дней по истечении каждого месяца подтверждать для OFAC, что не действует от имени бизнесмена Олега Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки, и что контроль над компанией возложен исключительно на совет директоров и ее акционеров.

Как сообщалось, на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций "Группы ГАЗ" Олега Дерипаски, отведено еще полгода. Очередной дедлайн, истекавший 22 июля 2020 года, продлен санкционным комитетом до 22 января 2021 года. ГАЗ неоднократно заявлял, что санкции плохо влияют на финансовое положение компании.

Напомним, "Группа ГАЗ" в апреле 2018 года подпала под американские санкции вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской. Ограничения пока не вступили в полную силу: OFAC периодически отодвигает дедлайн, чтобы дать время для завершения переговоров о выводе "Группы ГАЗ" из-под санкции. Две другие крупнейшие компании Дерипаски - En+ Group и "РусАл" - были исключены из SDN List после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

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