Skoda опубликовала новое изображение электрокроссовера Enyaq

Компания Skoda опубликовала новое тизерное изображение кроссовера Enyaq, который станет первым полностью электрическим SUV чешской марки. Премьера новинки состоится 1 сентября 2020 года, а в продаже она появится в следующем году, сообщает портал Autonews.ru.

На тизерном изображении пока показан только силуэт будущего кроссовера. Однако серийная модель уже не раз была замечена фотошпионами. Судя по снимкам, дизайн Skoda Enyaq будет перекликаться с концепт-каром Vision iV, представленным в прошлом году на Женевском автосалоне, а также с серийными Karoq и Kodiaq. Электрокар получит «закрытую» радиаторную решетку, узкие головные фары, небольшие воздухозаборники в переднем бампере для охлаждения тормозных механизмов, а также спойлер на кромке задней двери.

Новинку построят на модульной архитектуре MEB, разработанной Volkswagen специально для электрических автомобилей нового поколения. По неофициальным данным, Skoda Enyaq будет доступен в четырех основных модификациях как с передним, так и с полным приводом.

Базовая версия машины получит единственный 148-сильный электромотор, передающий тягу на заднюю ось. Комплект батарей позволит проехать без подзарядки до 340 км. Топовую полноприводную версию оснастят двигателем мощностью около 300 л.с. и аккумуляторами на 82 кВт/ч, которые обеспечат запас хода в 460 км.

К 2025 году компания Skoda намерена вывести на рынок до 10 новых моделей, которые получат полностью электрическую или гибридную силовую установку. Автопроизводитель предполагает, что через пять лет на такие машины придется до 25% от всего объема продаж.

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