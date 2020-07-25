«Автотор» завершает возведение нового производственного корпуса

Компания «Автотор» завершает возведение корпуса нового производственного корпуса с углубленной технологией и полным циклом производства автомобилей BMW, что позволит компании соответствовать требованиям специнвестконтракта по уровню локализации выпускаемой продукции.

С начала 2021 года начнется монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, и к 1 июля 2021 года с конвейера нового предприятия должен сойти первый автомобиль, сообщил руководитель проекта по строительству нового завода компании «Автотор» Сергей Ломовцев. Мощности нового завода рассчитаны на выпуск более 50 тыс. автомобилей в год, на нем планируется выпускать модели BMW Х4, Х5, Х6, Х7 и 7-й серии, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Кроме того, до 15 тыс. сваренных и окрашенных кузовов, изготовленных в одном из новых сборочно-логистических корпусов «Автотора», будут поставляться на экспорт на сборочные заводы BMW по всему миру.

Несмотря на высокий уровень автоматизации, на новом производстве планируется создать более 2 тыс. квалифицированных рабочих мест. Почти 900 человек пополнят коллектив «Автотора» уже в следующем году. На новой площадке, расположенной рядом с действующими корпусами «Автотора», до 2024 года будет построено около 140 тыс. кв.м производственных площадей.

Напомним, в июне 2019 года «Автотор» подписал с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области специнвестконтракт, который станет новым этапом формирования кластера автомобильной промышленности в Калининградской области. Суть проекта «Автотора» – в углублении технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства всего модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов, расширении локализации, повышении добавленной стоимости. В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства, позволят провести цифровизацию управления производством и подготовить высококвалифицированные кадры для производства нового уровня.

В рамках исполнения обязательств по специнвестконтракту ранее на заводе «Автотор» в октябре 2019 года введена в эксплуатацию новая линия сварки для кузовов мощностью до 30 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в оснащение новой сварочной линии на производстве «Автотор» составил свыше 20 млн евро. Общая мощность сварочного комплекса составляет до 100 тыс. кузовов в год. Здесь работают три линии по сварке кузовов легковых автомобилей KIA и линия сварки кабин коммерческих автомобилей Hyundai серии HD.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2020-го «Автотор» начал сборку нового кроссовера BMW X6, который стал восьмой моделью бренда калининградского производства.

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