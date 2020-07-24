ГАЗ готовится к выпуску нового грузовика «Валдай Next»

Горьковский автозавод получил заем в 400 млн рублей, который пойдет на освоение серийного производства среднетоннажного грузовика «Валдай Next», которое планируется запустить до кона 2020 года. Общий бюджет этого проекта составляет 985,6 млн рублей, включая льготный заем в 400 млн рублей, говорится в сообщении Фонда развития промышленности (ФРП).

Как пишет агентство «Интерфакс», с помощью займа ГАЗ начнет выпуск среднетоннажных бескапотных грузовых автомобилей «Валдай Next» полной массой 6,7 тонны. Новинка заполнит нишу между автомобилем «ГАЗель Next» полной массой до 4,6 тонны и «ГАЗон Next» полной массой от 8,7 тонны и составит конкуренцию моделям зарубежных производителей, которые в настоящее время занимают этот сегмент российского рынка. В течение трех лет ГАЗ планирует занять от 30 до 50% этого сегмента. Автомобиль «Валдай Next» также будет поставляться на экспорт. По приведенной ФРП справке, емкость российского рынка грузовых автомобилей в указанном сегменте составляет около 4,5-5,5 тыс. автомобилей в год.

По предварительным данным, по агрегатной базе «Валдай Next» будет унифицирован с прежним «Валдаем», под капотом расположится турбодизель ЯМЗ-534 (4,4 литра и 149 л.с.) и китайский турбодизель Huadong (Cummins) ISF 3.8 мощностью 166 л.с. Автомобиль также оснастят «газовской» 6-ступенчатой механической коробкой передач и новым рулевым управлением.

По итогам первого полугодия 2020 года продажи легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России составили 19848 машин (-24%). Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае Горьковский автозавод начал производство и продажи низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Также дилеры ГАЗа начали продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой (С41А43) и с двойной кабиной (С42А43). Кроме того, в пик эпидемии коронавируса на Горьковском автозаводе разработали образцы техники с пакетом «антивирусных» опций.

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